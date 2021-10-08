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Диетолог Круглова заявила о вреде разогрева еды в микроволновке в пластиковой посуде

, 20:57 Источник: Москва 24

Диетолог Круглова заявила о вреде разогрева еды в микроволновке в пластиковой посуде
микроволновка, pixabay.com

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова заявила, что пластиковая посуда, которая разогревается в микроволновой печи, может спровоцировать развитие онкологии.

По словам Натальи Кругликовой, существует риск попадания в еду вредных соединений. Диетолог заметила, что если это произошло один раз, то вряд ли окажет серьезное влияние на организм человека. Эксперт уточнила, что вещества, которые переходят в продукты из пластика, – это вероятные канцерогены. "Поэтому регулярно греть еду в такой посуде не стоит", – заявила Кругликова.

Нутрициолог рекомендует в целях безопасности разогревать пищу в микроволновке в стеклянной посуде.

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