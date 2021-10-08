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Врач Мясников заявил, что не стоит есть горячий суп каждый день

, 18:18 Источник: Россия 1

Врач Мясников заявил, что не стоит есть горячий суп каждый день
суп, pixabay.com

Врач и телеведущий Александр Мясников порекомендовал россиянам не употреблять каждый день горячий суп. По словам медика, данное блюдо не является абсолютно полезным, чтобы есть его регулярно.

Александр Мясников заметил, что в Японии перед приемом пищи стараются пить теплую воду, так как это способствует выделению желудочного сока. Горячий суп, по словам врача, имеет похожий эффект, но при этом является слишком соленой, жирной и весьма калорийной субстанцией.

Медик посоветовал не делать суп обязательной частью обеда на ежедневной основе.

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