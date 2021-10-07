В закрытом городе Челябинской области ввели обязательную вакцинацию

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7 октября 2021, 17:04 Анна Семенова Источник: https://cheltoday.ru/

Снежинск стал первым в Челябинской области городом, где пошли на крайние меры. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Работники транспорта, сферы обслуживания или образования больше не могут отказаться от прививки, если у них нет медотвода.

Только вчера на традиционном брифинге вице-губернатор Ирина Гехт обмолвилась о том, что не власти не исключают введение обязательной вакцинации, а уже сегодня появилась информация о том, что в городе Снежинске к этой практике прибегли.

Как сообщает сайт «Челябинск Сегодня», корреспонденты располагают постановлением главного санитарного врача ЗАТО Юлии Круглик. В нем говорится о том, что с сегодняшнего дня, 7 октября, местные власти должны обеспечить вакцинацию граждан 18-60 лет.

Необходимый уровень привитых работников, например, в дошкольных учреждениях и школах – 60%, а на сегодняшний день закрытый город может похвастать показателем лишь в 44,8% среди учителей и 41% среди воспитателей.

Не лучше ситуация и с сотрудниками сферы услуг. А результаты отказа от вакцинации налицо: темп прироста инфекции в Снежинске составляет 13,5%, а показатель заболеваемости превышает среднеобластной в 2,3 раза!

Для всех, кто подвержен наибольшему риску из-за общения с большим количеством людей: работники образования, торговли, общественного питания, транспорта, гостиничного бизнеса, прачечных и парикмахерских, кинотеатров и концертных залов, библиотек и фитнес-центров, прививка станет обязательной. Единственной причиной отказа может стать медотвод.

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