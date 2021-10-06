В Челябинской области не исключают введение обязательной вакцинации

Пока же с 18 октября начнут действовать QR-коды для посещения массовых мероприятий.
О ближайших изменениях, связанных с коронавирусом, рассказывает сайт «Челябинск Сегодня». На плановом брифинге первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт сообщила, что QR-коды для посещения массовых мероприятий, начнут действовать уже 18 октября. Для южноуральцев с прививкой сертификат будет действовать год, для переболевших – полгода.
Если есть проблемы с получением QR-кода через Госуслуги, можно обратиться в МФЦ или в поликлинику, где делали прививку.
Как заверила Ирина Гехт, вакцины хватит всем. Сейчас в поликлиниках в наличии около 400 тысяч доз как «Спутника V», так и «Спутника Лайт».
Вакцинация идет довольно медленными темпами, на сегодня прививку поставили около 35% населения региона. Если так будет продолжаться и дальше, не исключены более серьезные меры.
По словам вице-губернатора, мы можем взять пример с других областей, где ввели обязательную вакцинацию. К такому методу может заставить прибегнуть высокий уровень заболеваемости и чрезмерная занятость коечного фонда в больницах.
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