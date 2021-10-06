В Челябинской области не исключают введение обязательной вакцинации

Аргументы Недели → Здоровье

6 октября 2021, 18:19 Анна Семенова

Если ситуация с заболеваемостью будет ухудшаться, не исключена обязательная вакцинация. Фото Людмилы Ковалевой, Южноурал

Пока же с 18 октября начнут действовать QR-коды для посещения массовых мероприятий.

О ближайших изменениях, связанных с коронавирусом, рассказывает сайт «Челябинск Сегодня». На плановом брифинге первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт сообщила, что QR-коды для посещения массовых мероприятий, начнут действовать уже 18 октября. Для южноуральцев с прививкой сертификат будет действовать год, для переболевших – полгода.

Если есть проблемы с получением QR-кода через Госуслуги, можно обратиться в МФЦ или в поликлинику, где делали прививку.

Как заверила Ирина Гехт, вакцины хватит всем. Сейчас в поликлиниках в наличии около 400 тысяч доз как «Спутника V», так и «Спутника Лайт».

Вакцинация идет довольно медленными темпами, на сегодня прививку поставили около 35% населения региона. Если так будет продолжаться и дальше, не исключены более серьезные меры.

По словам вице-губернатора, мы можем взять пример с других областей, где ввели обязательную вакцинацию. К такому методу может заставить прибегнуть высокий уровень заболеваемости и чрезмерная занятость коечного фонда в больницах.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости