Врач Блонская заявила, что прогулка в хвойном лесу может улучшить состояние здоровья

Врач-инфекционист взрослого инфекционного отделения №1 Московской областной больницы имени профессора Розанова Елизавета Блонская заявила, что прогулка в хвойном лесу может улучшить здоровье человека.
Медик подчеркнула, что в больших концентрациях в соснах, елках и пихтах содержится природный антибиотик. Именно поэтому вышеуказанные растения существенно улучшают состояние людей, страдающих от воспаления легких, туберкулеза и коклюша.
Елизавета Блонская в беседе с Общественной службой новостей отметила, что в хвойных деревьях и кустарниках содержится больше всего фитонцидов – биологически активных веществ, которые подавляют рост бактерий, развитие микроскопических грибов и простейших.
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