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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В МЧС призвали незамедлительно убирать осыпавшуюся елочную хвою

, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В МЧС призвали незамедлительно убирать осыпавшуюся елочную хвою
хвоя, pixabay.com

Сотрудники МЧС России призывают граждан незамедлительно убирать осыпавшуюся с елок хвою. По словам спасателей, она может мгновенно вспыхнуть – буквально от любой искры – и привести к серьезному пожару.

В МЧС сравнили осыпавшуюся хвою с порохом и посоветовали ежедневно убирать ее. Кроме того, в ведомстве порекомендовали максимально аккуратно пользоваться даже самыми простыми пиротехническими изделиями.

Бенгальские огни желательно выносить на улицу, а после их использования в помещении проветрить его. Что касается хлопушек, то ни в коем случае нельзя направлять их на людей или осветительные приборы.

ЕТ

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