Врач Эдигер заявил, что симптомы коронавируса осени 2021 года отличаются от тех, которые фиксировались ранее

Врач Александр Эдигер заявил, что симптомы COVID-19 осени 2021 года являются полной противоположностью тому, с чем врачи сталкивались ранее. Появились такие признаки, как головокружения и потеря слуха.
По словам медика, пациенты в настоящий момент имеют более длительное и тяжелое поражение верхних дыхательных путей. Кроме того, люди жалуются на боли и першение в горле, сильный насморк.
В беседе с Общественной службой новостей Александр Эдигер подчеркнул, что теперь заболевшие COVID-19 с первого дня могут испытывать сильную слабость, головокружения и головные боли. Более того, не исключены обмороки при попытке резко встать. У зараженных быстро поражается ЦНС.
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