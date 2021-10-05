Врач-дерматокосметолог Дышлевая призвала в осенний период сменить все средства ухода за кожей лица

Врач-дерматокосметолог Лилия Дышлевая в разговоре с журналистами сообщила, что с приходом осени кожа начинает сталкиваться с серьезными проблемами, а также рассказала, как ухаживать за лицом в этот период.
По словам врача, следует соблюдать три основных правила по уходу за лицом в осеннее врея.
Как сообщила Лилия Дышлевая в беседе с teleprogramma.pro, в первую очередь необходимо перейти на щадящее очищение кожи. Во-вторых, Сыворотки и кремы также следует подобрать новые – они должны быть направлены в основном на увлажнение.
В-третьих, по словам дерматокосметолога, людям старше 25 лет рекомедуется после летнего периода пройти курс биоревитализации.
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