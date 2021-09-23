Косметолог Грачева заявила о необходимости лимфодренажного массажа и увлажнения кожи перед сном

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23 сентября 2021, 16:53 Источник: Общественная служба новостей

уход за кожей, pixabay.com

Врач-косметолог, дерматолог Анастасия Грачева рассказала в беседе с журналистами, какие ошибки совершают люди во время сна, а также объяснила, как добиться свежей и красивой внешности с утра.

Эксперт отметила, что важно на ночь увлажнять кожу, поскольку в противном случае после сна на ней появятся складки и заломы. Желательно, однако, не злоупотреблять кремом для век и промакивать его перед тем, как лечь в кровать. Анастасия Грачева порекомендовала спать на спине, приучить себя к этому можно при помощи особой подушки, которая дает возможность всю ночь провести в правильном положении.

Врач-косметолог в беседе с Общественной службой новостей подчеркнула, что с утра на лице могут возникать отеки. Чтобы избежать этого, необходимо соблюдать правильный питьевой режим и употреблять до двух литров воды в сутки. Также следует регулярно проводить лимфодренажный массаж перед сном.

Немаловажным является правильное умывание и очищение кожи до и после сна. Увлажнять лицо нужно не только вечером, но и утром.

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