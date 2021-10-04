Глава Минздрава заявил, что у ВОЗ нет претензий к «Спутник V»

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4 октября 2021, 12:22 Источник: РИА Новости

вакцина, фото: Ashraf Amra globallookpress.com

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к вакцине против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» претензий нет. По его словам, нужно было решить организационные вопросы.

«Нам нужно было оформить и передать пакет документов по определенным правилам, они сейчас дооформлены, вносятся. Те разногласия, которые были, все сняты», - пояснил министр.

Мурашко отметил, что по качеству самого препарата замечаний у представителей ВОЗ не было.

Ранее глава Минздрава сообщил, что все барьеры для признания вакцины «Спутник V» в ВОЗ сняты. По его словам, позиция России по поводу регистрации и продвижения препарата полностью услышана.

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