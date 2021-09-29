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Минздрав РФ предложил ввозить в страну незарегистрированные вакцины и лекарства

, 09:49

Минздрав РФ предложил ввозить в страну незарегистрированные вакцины и лекарства
таблетки, фото: pixels.com

Министерство здравоохранения России предложило ввозить на территорию страны незарегистрированные лекарства и вакцины. Соответствующая информация опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Ввозимые в РФ биомедицинские клеточные продукты должны быть включены в государственный реестр, за исключением конкретной партии незарегистрированного биомедицинского клеточного продукта, предназначенного для его госрегистрации или для оказания медицинской помощи конкретному пациенту по жизненным показаниям»,- говорится в сообщении.

Препараты будут предоставлены клиникам-участникам Московского международного медицинского кластера (МММК). Их обяжут уведомлять фонд обо всех побочных и нежелательных реакциях, которые могут возникнуть от приема зарубежных лекарств у пациентов. Организация будет ввести учет переданных сведений, а также проверять качество ввозимых средств в лабораториях России или Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

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