Треть россиян не могут приобрести необходимые лекарства

Аргументы Недели → Здоровье 13+

27 сентября 2021, 18:20

НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко и «Фармпробег» сообщили о том, что более 30% россиян испытывают определённые проблемы с приобретением лекарственных препаратов. Для сравнения год назад данный показатель был в три раза меньше. В основном гражданам не хватает денег на приобретение лекарств, а в аптеках не всегда имеются в наличии сами препараты.



Отдельное внимание россияне уделили качеству лекарственных средств. 30% опрошенных считают, что они не соответствуют предъявляемым требованиям. Более половины усомнились в их подлинности. Ещё 12% респондентов считают, что лекарства просрочены. Треть опрошенных сообщили, что тратят на лекарства в месяц порядка двух тысяч рублей. 20% россиян «отдают аптекам» по тысяче рублей. Почти столько же респондентов тратят до 5 тысяч рублей. Результаты опроса показали необходимость создания в стране единой системы лекарственного возмещения.



Кроме этого власти должны активнее мотивировать граждан к ведению здорового образа жизни. Обновлённая Госдума планирует поднять тему лекарственного обеспечения в ближайшее время. Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о необходимости обеспечения всех нуждающихся россиян препаратами, назначенными врачом, за счёт федеральных средств.





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