Мясников назвал нитроглицерин смертельным при инфаркте препаратом

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29 сентября 2021, 08:52

медик, фото: pixabay.com

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о смертельной ошибке при инфаркте. По его словам, необходимо немедленно вызвать «скорую», а не заниматься самолечением.

«Помните: у вас есть два часа, сто двадцать минут, чтобы больной с реальным заболеванием сердца оказался на операционном столе»,- уточнил медик в эфире телеканала "Россия 1".

Мясников пояснил, что больному ни в коем случае нельзя нитроглицерин, который может «убить», потому что у него может упасть давление. По его словам, после приступа из препаратов, разжижающих кровь, пациенту можно дать лишь аспирин. Эксперт рекомендует посадить человека или положить в удобном положении до приезда «скорой».

Ранее терапевт Оксана Драпкина сообщила, что боли в животе и при вдыхании холодного воздуха могут сигнализировать о развитии сердечных заболеваний.

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