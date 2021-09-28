Опасная связь: как сотовые телефоны влияют на здоровье

Аргументы Недели → Здоровье 13+

28 сентября 2021, 12:46

Глава «Microsoft», и самый обеспеченный в мире человек - Билл Гейтс, запрещал своим детям пользоваться смартфонами до 14 лет. Его примеру следуют многие руководители IT-компаний, опасающиеся негативного влияния электронных гаджетов на здоровье детей. Известно, что основатель «Apple» Стив Джобс ограждал своих детей от чрезмерного увлечения технологическими устройствами, в том числе iPad. Еще пример, исполнительный директор «3D Robotics», Крис Андерсон, ввёл родительский контроль и лимитировал время на все электронные устройства в доме. С чего бы тем, кто разбирается в технологиях, и более того, причастен к их производству, так волноваться?



Мобильная связь работает с помощью электромагнитных волн, которые относятся к неионизирующему излучению. Эти волны гораздо слабее ионизирующих и не оказывают такого заметного влияния на пользователей. Их воздействие на организм до сих пор не изучено полностью. Человечество взаимодействует с ними не так много времени, чтобы делать выводы о последствиях излучения через 30-40 лет и более. А наблюдения проводят и того меньше.



Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасному использованию мобильного телефона. Говорить по мобильному телефону нужно не более двух минут, а минимальная пауза между звонками должна быть не менее 15 минут. Держать трубку мобильного телефона нужно на расстоянии от уха, за нижнюю ее часть и вертикально. Таким образом, можно понизить мощность излучения воздействующего на мозг, в четыре раза.



Согласно информации, размещенной на сайте Американского онкологического общества (ACS), существуют вполне реалистичные опасения относительно того, что сотовые телефоны могут увеличивать риск возникновения опухолей мозга и других видов опухолей в области головы и шеи. Так же, там сообщается и о риске раковых заболеваний от вышек сотовой связи, интеллектуальных счетчиков и от других излучателей.



В паспорте любого сертифицированного сотового телефона можно найти рекомендуемое Советом ЕС предельное значение SAR в размере 2,0 Вт на каждый килограмм живого веса с усреднением по 10 граммам тканей человека. SAR (Specific Absorption Rates) —удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии. Он определяет, какое количество излучения получил человек за одну секунду во время использования мобильника. Это показатель электромагнитной энергии, которая поглощается в тканях тела человека во время пользования мобильным устройством. Этот показатель варьируется в зависимости от марки и модели телефона, и производители обязаны сообщать, каков максимальный уровень SAR, излучаемый их товаром. Эта информация должна быть доступна в интернете или же содержаться в инструкции по пользованию телефоном, однако мало кто из потребителей обращает на нее внимание.



"Несмотря на большой массив свидетельств об опасности неионизирующего электромагнитного излучения, не вызывающего заметного нагрева тканей, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и правительственные агентства во многих странах не предпринимают шагов, чтобы предупредить об этом население, не устанавливают меры, которые адекватно защитили бы здоровье людей", — говорится в обзоре, размешенном в базе данных Национального центра биотехнологической информации США, и опубликованном в британский научном журнале "Environmental Pollution".



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».





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