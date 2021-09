Чем опасна диарея и как её лечить

Аргументы Недели → Здоровье 13+

28 сентября 2021, 11:49

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Во всем мире ежегодно отмечается до 2 миллиардов случаев диареи(2). Об этом говорят данные Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ)(2). Многие считают многократное освобождение кишечника в течение дня единственным признаком диареи, но это не так(9). Не менее важным показателем является оформленность стула, когда он становится жидким(9), и каловые массы принимают форму емкости, в которую попадают(1).



Диарея может быть острой: в этом случае она длится от нескольких суток до четырех недель, но это расстройство способно перейти в хроническую форму – тогда понос продолжается более 28 дней(3). Причин, вызывающих диарею, может быть довольно много. Об этом мы сегодня и поговорим.



Причины возникновения диареи



Твердый стул содержит до 75% воды(9), а при поносе количество жидкости может увеличиваться до 95%(9).



В подавляющем большинстве случаев острая форма диареи возникает из-за воздействия бактерий, вирусов и глистов(3,8). Они вызывают кишечную инфекцию(4), попадая в организм человека вместе с недожаренной или недоваренной пищей(4). Понос может появиться и после употребления продуктов, которые неправильно хранили(4,8,14).



Так называемая диарея путешественников может возникнуть во время отдыха в развивающихся странах спустя несколько дней после приезда или в первые 7-10 дней после возвращения домой(12). Это бывает связано с адаптацией к непривычному климату, блюдам местной кухни и другому составу воды(12).



Понос в хронической форме, как правило, не связан с инфекцией и может быть вызван другими причинами(5).



К появлению диареи приводит излишнее употребление растительной пищи(13). Так, яблоки, груши, виноград, орехи и мед обладают повышенным количеством фруктозы, которые кишечнику сложно усваивать(6). Сырые овощи и фрукты, а также гречневая и овсяная крупы содержат грубые волокна, раздражающие кишечную стенку, поэтому пища быстрее покидает кишечник(6).



Индивидуальная непереносимость некоторых продуктов питания может вызывать пищевую аллергию(8,13). Наиболее частой причиной ее проявления являются морепродукты и некоторые виды ягод.



К повышенной чувствительности кишечника зачастую приводит стресс(7). У женщин из-за эмоционального и физического перенапряжения диарея может сопутствовать болезненным менструациям(11).



К диарее приводят и многие другие факторы - хронические заболевания кишечника(8), желчного пузыря и поджелудочной железы(1); повышенная активность щитовидной железы(1); сахарный диабет(1); дисбактериоз(7); синдром мальабсорбции (нарушение всасывания питательных веществ)(1,13). Понос появляется и при приеме некоторых лекарственных препаратов(1,8).



Диагностика и лечение диареи у взрослых



Диарея опасна тем, что может привести к обезвоживанию организма(4). Чтобы избежать неприятностей для собственного здоровья и восстановить регулярность стула, необходимо обратиться к терапевту или гастроэнтерологу. Они смогут выяснить причину расстройства и оказать медицинскую помощь.



Лечение любого вида диареи проходит комплексно. Необходимо выявить и устранить причину жидкого стула(9), предупредить обезвоживание и облегчить неприятные симптомы(2).



Всемирная гастроэнтерологическая ассоциация установила, что среди сотен антидиарейных препаратов, далеко не у всех из них подтверждена безопасность и эффективность(2). Лоперамид — одно из немногих действующих веществ, которые показаны для уменьшения длительности и выраженности симптомов диареи(2). Он разрешен к применению в качестве препарата выбора для лечения средней и умеренной диареи путешественников(2).



Имодиум® Экспресс — препарат на основе лоперамида, предназначенный для симптоматического лечения острой и хронической диареи(10).



Лоперамид в составе Имодиум® Экспресс помогает останавливать диарею с первого применения(15). Препарат подавляет избыточную перистальтику (волнообразные сокращения кишечной стенки)(10); тормозит скорость продвижения каловых масс(10); уменьшает выделение жидкости в просвет кишечника(16) и ускоряет всасывание воды через кишечную стенку(16,17).



За счет повышения тонуса анального сфинктера Имодиум® Экспресс уменьшает позывы на дефекацию и недержание кала(10).



При острой диарее, вызванной инфекцией, Имодиум® Экспресс можно использовать только в качестве вспомогательной терапии(10). Препарат также противопоказан в первом триместре беременности и в период кормления грудью(10). Во втором и третьем триместрах прием возможен исключительно по назначению врача(10).



Не забывайте, что самолечение может нанести вред вашему здоровью. Для использования антидиарейных препаратов необходима консультация врача. При сильной диарее они показаны в качестве вспомогательного средства в комплексе с другими препаратами(9). Для того, чтобы избежать проблем со здоровьем, тщательно следите за гигиеной рук, употребляйте только свежие продукты и старайтесь избегать стрессовых ситуаций.



Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению или получить консультацию специалиста.







Список литературы



