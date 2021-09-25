Мясников объяснил, как генетика влияет на заболеваемость коронавирусом

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25 сентября 2021, 11:38

ДНК, фото: pixabay.com

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о влиянии генетики на развитие того или иного заболевания, в том числе новой коронавирусной инфекции.

Мясников пояснил, что обладатели первой группы чаще сталкиваются с язвой желудка, второй - с раком желудка, с третьей и четвертой группой подвержены раку поджелудочной железы.

«Со второй группой чаще болеют COVID-19, а первая группа от него защищена, слава Богу … Есть люди, которые никогда не заболеют COVID-19», - высказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Врач отметил, что встречаются редкие случаи, когда у пациента в организме оказывается большое количество рецепторов, воспринимающих коронавирус. По его словам, такие люди менее защищены от инфекции и летального исхода. Мясников пояснил, что генетика влияет на продолжительность жизни, например, человек, у которого есть прямые родственники, прожившие больше ста лет, с большей вероятностью доживет до этого возраста, чем те, у кого нет такой наследственности.

При этом медик добавил, что наличие вредных привычек имеет значение до 80 лет, а потом важную роль играет генетика. Специалист подчеркнул, что генетика «настолько сильная, что, как ты не гробишь себя, она все равно побеждает».

«И все, кто дожили за сто лет, это люди, которым повезло выиграть в эту генетическую лотерею», - резюмировал он.

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