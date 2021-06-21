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Немецкие ученые выяснили, что коронавирус способен влиять на свойства клеток крови

, 12:24 Источник: Biophysical Journal

Немецкие ученые выяснили, что коронавирус способен влиять на свойства клеток крови
клетки крови, pixabay.com

Группа ученых из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии провели исследование и выяснили, что коронавирусная инфекция имеет способность влиять на свойства клеток крови.

Эксперты изучили свыше четырех миллионов клеток крови 17 пациентов с острым коронавирусом нового типа, 14 выздоравливающих пациентов, а также 24 здоровых людей. Выяснилось, что в долгосрочной перспективе COVID-19 может влиять на жесткость и размер красных и белых кровяных телец, а также деформировать некоторые клетки.

Ученые уточнили, что некоторые вышеуказанные изменения были зарегистрированы у участников эксперимента через семь месяцев после госпитализации.

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