Врач-психотерапевт Файнзильберг заявил, что интернет обладает деструктивным влиянием на молодежь

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24 сентября 2021, 15:09

компьютерная игра, pixabay.com

Врач-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг в пятницу, 24 сентября, подтвердил, что интернет обладает деструктивным влиянием на молодежь.

Владимир Файнзильберг поддержал председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, который ранее заявил, что деструктивное влияние интернета приводит к нападениям, подобным атаке в пермском университете.

Врач-психотерапевт в беседе с RT отметил, что данная проблема является острой. По мнению эксперта, влияние компьютерных игр, в частности, где персонаж "убивает направо-налево", а сам остается цел, негативно сказывается на воспитании детей.

Эксперт уточнил, что попытка взять под контроль эту сферу имеет право на существование, однако в противовес должна проводиться другая деятельность в СМИ и сети, должны появляться компьютерные игры, воспевающие позитивные аспекты жизни.

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