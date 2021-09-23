За сутки в Челябинской области ковидом заболели 367 человек и скончались 20

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23 сентября 2021, 11:36 Анна Семенова

Болезнь не щадит никого. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

В числе новых зараженных есть один школьник.

За прошедшие 24 часа южноуральцам провели 13 426 тестов на коронавирус. 367 из них оказались положительными. Среди заболевших есть один школьник. Не смогли справиться с вирусом и скончались 20 человек.

Регион делает многое, чтобы остановить распространение болезни. В области каждые выходные организуют мобильные пункты вакцинации в торговых комплексах и других общественных местах.

В районной больнице поселка Увельский вместо старого пленочного рентгена запустили в работу телеуправляемый рентгенодиагностический комплекс. Он позволяет выполнять исследования в режимах рентгенографии, рентгеноскопии и линейной томографии с максимально высоким качеством. Благодаря этому удалось увеличить скорость приема и обследования, повысить качество диагностики.

Кроме того, с сегодняшнего дня в городе Чебаркуле на базе областной больницы открылось отделение на 70 коек для пациентов с коронавирусом.

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