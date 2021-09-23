В Челябинске вернулись очереди на томографию

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23 сентября 2021, 06:51 Анна Семенова

Очередь на КТ приходится ждать на осеннем ветру. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Люди с направлениями проводят на улице по несколько часов.

Заболеваемость ковидом в Челябинской области на спад не идет. Каждый день около 20 умерших и 360 заболевших. Между тем, как это ни странно, людей, не соблюдающих элементарные нормы безопасности, также меньше не становится. Люди пренебрегают масками, отказываются от прививок, в общественных местах не соблюдают социальную дистанцию.

Поэтому ситуация, вновь сложившаяся вокруг КТ, вполне предсказуема. Как сообщает сайт «Челябинск Сегодня» со ссылкой на Ura.ru, пациенты, как и в прошлом году, вынуждены часами ждать своей очереди на обследование. На улице. В частности челябинцы пожаловались на условия в ОКБ №3. Люди приходят на КТ с направлением от лечащего врача и мерзнут на осеннем ветру до пяти часов кряду.

Корреспонденты «Челябинск Сегодня» обратились в больницу за комментарием. Им ответили, что вход со стороны стационара – только для тех, кто лежит в больнице. Вход с улицы – для тех, кого привозят на скорой. Те, кто ждет очереди на улице, не сопровождаются медицинскими работниками. Увы, отдельного помещения для таких пациентов нет. Правда уточнили, что в связи с напряженной ситуацией томограф работает 24 часа.

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