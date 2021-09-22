Вытрезвители возвращаются вместе с пьянством

Аргументы Недели → Здоровье 13+

22 сентября 2021, 17:54

С 1 января 2021 г. в России вступил в силу закон о возвращении вытрезвителей, которые в 2011 г. сочли «избыточной функцией» МВД и повсеместно закрыли.



В Европе вытрезвители есть только в Эстонии, Чехии, Польше и Швейцарии. У немцев лишь специальные камеры для перебравших при полицейских участках. Как-то умудряются жить без вытрезвителей традиционно лихие англичане и ирландцы. Там есть разветвлённая сеть «Уличные ангелы»: специально обученные волонтёры патрулируют вечером улицы близ пабов. Если вдруг кому-то из соотечественников плохо, ему помогут добраться до дома. И то же самое, скорее всего, сделает полиция.



Из российской федеральной казны на восстановление вытрезвителей не пойдёт ни копейки. «Возрождать» вытрезвители регионы могут как им нравится: можно из областного бюджета полностью оплачивать, а можно привлечь бизнес в форме государственно-частного партнёрства. Частный вытрезвитель – не менее диковинная вещь, чем, например, частная железная дорога. Когда система десятилетиями выстраивалась под государственное управление, попытка передать её в руки предпринимателя может превратиться в трагифарс.



Годовое содержание одного частного учреждения на 20 мест обойдётся в 10 млн рублей в год. Любой бизнес хочет зарабатывать деньги, а клиентами вытрезвителей на 90% являются маргинальные люди, у которых нет денег, чтобы платить за койку. Не стоит рассчитывать на то, что частники заинтересуются вложением денег в вытрезвители, не имея при этом дохода.



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