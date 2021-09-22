Кардиолог Ворслов намерен ждать пять лет появления безопасной вакцины против коронавируса в мире

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22 сентября 2021, 15:03 Источник: ОСН

шприц, фото: pixabay.com

Кардиолог Леониод Ворслов заявил, что в мире нет ни одной вакцины против новой коронавирусной инфекции с доказанной эффективностью и безопасностью. По словам врача, судить об их успешности можно только через несколько лет.

«Сегодня никто не знает истинной иммуногенности вакцин. Мало того, нет однозначного понимания иммуногенности самого вируса и методов ее контроля. Поэтому любые комментарии, призывы вакцинироваться или наоборот, сравнения вакцинированных и не прошедших вакцинацию, я воспринимаю как безответственность высшей категории. Которая обусловлена либо глупостью, либо финансовой заинтересованностью, либо намеренным стремлением провести крупномасштабное исследование», - высказал он.

Ворслов отметил, что должен пройти не один год, прежде чем можно будет делать выводы о вакцинах. Медик готов ждать и наблюдать за экспериментами лет пять. Как только эксперт поймет, что есть эффективный препарат против коронавируса, он встанет «в первые ряды призывающих к вакцинации».

Ранее глава Росздравнадзора сообщила о минимальном количестве заявлений о нежелательных реакциях после прививки от коронавируса.

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