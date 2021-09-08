Глава Росздравнадзора сообщила о минимальном количестве заявлений о нежелательных реакциях после прививки от коронавируса

Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что информации о проблемах безопасности отечественных вакцин против новой коронавирусной инфекции нет.
Самойлова рассказала, что в базу фармаконадзора поступило порядка семи тысяч заявлений о нежелательных реакциях после вакцинации против коронавируса. По ее словам, это всего лишь 0,018% от всех привитых на территории РФ - минимальная доля.
«Мы можем сказать, что на сегодняшний день не выявлена информация, которая указывает на проблемы безопасности вакцин»,- высказала она на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню безопасности пациентов, который отмечается 17 сентября.
Ранее в Общественной палате Краснодарского края заявили, что за всё время вакцинации на Кубани не зарегистрировано случаев тяжелых последствий от прививок.
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