Врач-трихолог Нагайцева заявила, что без помощи специалиста восстановить волосы после COVID-19 очень сложно

Врач-трихолог Юлия Нагайцева заявила, что многие переболевшие коронавирусом люди сталкиваются с выпадением волос. По словам эксперта, самостоятельно выбранные в аптеке средства в данном случае не помогут.
Потеря волос может начаться не сразу после заболевания – иногда этот процесс стартует через два месяца.
Юлия Нагайцева в беседе с Радио Sputnik заметила, что после COVID-19 рост волос может восстановиться без помощи специалиста только у единиц. Трихолог порекомендовала обратиться к врачу, который поставит точный диагноз, определит, каких именно элементов не хватает организму, а затем пропишет лечение.
Эксперт уточнила, что при постковидном синдроме обычные препараты для стимуляции роста волос могут не помочь, поэтому лучше сразу посетить трихолога.
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