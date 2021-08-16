Эндокринолог Павлова заявила, что правильное питание и спорт помогают восстановить волосы после COVID-19

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16 августа 2021, 12:34 Источник: РИА "Новости"

укладка волос, pixabay.com

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова назвала способы восстановить рост волос после перенесенной коронавирусной инфекции. Многие пациенты жалуются на потерю части шевелюры.

По словам медика, обычно пациенты жалуются на выпадение волос через месяц после перенесенного COVID-19. Дело в том, что во время заболевания организм испытывает сильный стресс, связанный, в частности, с нарушением обмена веществ.

Зухра Павлова отметила, что эту реакцию организма ослабить никак нельзя, вследствие чего часть волос в течение трех или четырех месяцев после болезни покинет голову. "Надо смириться и пережить", – уточнила эндокринолог.

Лучшими средствами борьбы с ослабленными волосами, по мнению Павловой, являются правильное питание и занятия спортом. Также врач посоветовала избегать тугих хвостов и пучков, окрашиваний и горячих укладок. Кроме того, желательно использовать щетку с натуральной щетиной. Если соблюдать все правила ухода, то через полгода после заболевания густота восстановится.

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