Пять южноуральских школьников заболели ковидом за сутки

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12 сентября 2021, 09:46 Анна Семенова

Вакцинация защитит от жутких последствий "короны". Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

22 человека скончались от коварной болезни.

Свежая статистика минздрава говорит о том, что ситуация с коронавирусом в Челябинской области лучше не становится. Выписались из больниц за 24 часа 272 человека, но в это же время прибавилось 365 новых больных, пять из которых – школьники. Смертей также меньше не становится, вновь 22 человека не смогли справиться с заболеванием.

Сегодня, 12 сентября, всех желающих привиться ждут в торговых центрах и общественных пространствах области. Расписание можно найти здесь.

Кроме того, сегодня в Челябинске, все, кто придет на укол в ТРК «Алмаз», получат подарки от телерадиокомпании «Мир», которая организовала в пяти крупных городах России акцию «Я вакцинирован!».

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