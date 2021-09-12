Пять южноуральских школьников заболели ковидом за сутки
12 сентября 2021, 09:46 Анна Семенова
22 человека скончались от коварной болезни.
Свежая статистика минздрава говорит о том, что ситуация с коронавирусом в Челябинской области лучше не становится. Выписались из больниц за 24 часа 272 человека, но в это же время прибавилось 365 новых больных, пять из которых – школьники. Смертей также меньше не становится, вновь 22 человека не смогли справиться с заболеванием.
Сегодня, 12 сентября, всех желающих привиться ждут в торговых центрах и общественных пространствах области. Расписание можно найти здесь.
Кроме того, сегодня в Челябинске, все, кто придет на укол в ТРК «Алмаз», получат подарки от телерадиокомпании «Мир», которая организовала в пяти крупных городах России акцию «Я вакцинирован!».
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