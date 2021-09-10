Челябинцы могут привиться от ковида в День города

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10 сентября 2021, 15:07 Анна Семенова

В выходные можно сделать прививку тем, кто не успевает в будни. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Публикуем расписание мобильных пунктов вакцинации на предстоящие выходные.

На сегодняшний день, 10 сентября, коронавирусом болеет 8496 южноуральцев. 367 человек – суточный прирост. Один из заболевших – школьник. Скончались от болезни за сутки - 21 человек.

Не допустить распространения ковида может только вакцинация. Традиционно все выходные (в Челябинске даже без скидки на празднование Дня города), по области будут работать мобильные пункты вакцинации. Вот их расписание:

В Челябинске в субботу, 11 сентября:

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00 (около Леруа Мерлен до 15:00)

ТРК «Кольцо» с 12:00 - 18:00

ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00

ТРК «Космос» с 12:00 - 16:00

ТРК «Куба» с 10:00 - 13:00

ТК «КС» с 12:00 - 15:00

СНТ «Медик» с 10:00 - 12:00

Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00.

В Челябинске в воскресенье, 12 сентября:

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00

ТРК «Кольцо» с 12:00 - 17:00

ТРК «Фокус» с 11:00 - 15:00

ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00

ТРК «Куба» с 13:00 - 15:00

Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00.

В Магнитогорске в субботу, 11 сентября:

ТРК «Гостиный двор» с 11:00 - 15:00

ТРК «Континент» с 11:00 - 15:00.

В Магнитогорске в воскресенье, 12 сентября:

ТРК «Гостиный двор» с 11:00 - 15:00

ТРК «Континент» с 11:00 - 15:00

ТРК «Семейный парк» с 10:00 - 14:00.

В Миассе в субботу и воскресенье:

ТРК «Слон» с 11:00 - 15:00.

В Златоусте в субботу и воскресенье:

ТРК «Тарелка» с 12:00 - 17:00.

В Чебаркуле в субботу, 11 сентября:

Колхозный рынок с 9:00 - 13:00

Минирынок с 13:00 - 16:00

В Чебаркуле в воскресенье, 12 сентября:

Колхозный рынок с 9:00 - 13:00

Комсомольская площадь с 13:00 - 16:00.

В Пласте в субботу, 11 сентября:

ТК «Раздолье» с 9:00 - 13:00

В Пласте в воскресенье, 12 сентября:

ТК «Карат» с 8:00 - 12:00.

В Сатке в субботу, 11 сентября:

Свято-Никольский храм с 10:00 - 12:00

Центральный рынок с 10:00 - 12:00.

В Каслях в субботу, 11 сентября:

ТК «Перекрёсток» с 10:00 - 14:00

В Каслях в воскресенье, 12 сентября:

ТК «Перекрёсток» с 10:00 - 14:00.

В Троицке в субботу, 11 сентября:

Бассейн с 10:00 - 12:00

ДК Энергетиков с 15:00 - 16:00

Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00

В Троицке в воскресенье, 12 сентября:

Центральный рынок с 10:00 - 14:00

Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00.

В Копейске в субботу, 11 сентября:

ТК «Слава» с 10:00 - 13:00.

В Чесме в воскресенье, 12 сентября:

ТЦ «Магнит» с 10:00 - 14:00.

В Коркино в субботу, 11 сентября:

Городской рынок с 8:30 - 11:30

В Коркино в воскресенье, 12 сентября:

Городской рынок с 9:00 - 11:30.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, медицинскую маску.

Также помимо вакцинации есть простые советы, которые помогут снизить риск заболевания коронавирусом:

- больше гулять на свежем воздухе

- в помещении надевать маску

- регулярно мыть руки

- соблюдать социальную дистанцию.

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