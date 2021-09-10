Челябинцы могут привиться от ковида в День города

Публикуем расписание мобильных пунктов вакцинации на предстоящие выходные.
На сегодняшний день, 10 сентября, коронавирусом болеет 8496 южноуральцев. 367 человек – суточный прирост. Один из заболевших – школьник. Скончались от болезни за сутки - 21 человек.
Не допустить распространения ковида может только вакцинация. Традиционно все выходные (в Челябинске даже без скидки на празднование Дня города), по области будут работать мобильные пункты вакцинации. Вот их расписание:
В Челябинске в субботу, 11 сентября:
ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00 (около Леруа Мерлен до 15:00)
ТРК «Кольцо» с 12:00 - 18:00
ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00
ТРК «Космос» с 12:00 - 16:00
ТРК «Куба» с 10:00 - 13:00
ТК «КС» с 12:00 - 15:00
СНТ «Медик» с 10:00 - 12:00
Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00.
В Челябинске в воскресенье, 12 сентября:
ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00
ТРК «Кольцо» с 12:00 - 17:00
ТРК «Фокус» с 11:00 - 15:00
ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00
ТРК «Куба» с 13:00 - 15:00
Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00.
В Магнитогорске в субботу, 11 сентября:
ТРК «Гостиный двор» с 11:00 - 15:00
ТРК «Континент» с 11:00 - 15:00.
В Магнитогорске в воскресенье, 12 сентября:
ТРК «Гостиный двор» с 11:00 - 15:00
ТРК «Континент» с 11:00 - 15:00
ТРК «Семейный парк» с 10:00 - 14:00.
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В Миассе в субботу и воскресенье:
ТРК «Слон» с 11:00 - 15:00.
В Златоусте в субботу и воскресенье:
ТРК «Тарелка» с 12:00 - 17:00.
В Чебаркуле в субботу, 11 сентября:
Колхозный рынок с 9:00 - 13:00
Минирынок с 13:00 - 16:00
В Чебаркуле в воскресенье, 12 сентября:
Колхозный рынок с 9:00 - 13:00
Комсомольская площадь с 13:00 - 16:00.
В Пласте в субботу, 11 сентября:
ТК «Раздолье» с 9:00 - 13:00
В Пласте в воскресенье, 12 сентября:
ТК «Карат» с 8:00 - 12:00.
В Сатке в субботу, 11 сентября:
Свято-Никольский храм с 10:00 - 12:00
Центральный рынок с 10:00 - 12:00.
В Каслях в субботу, 11 сентября:
ТК «Перекрёсток» с 10:00 - 14:00
В Каслях в воскресенье, 12 сентября:
ТК «Перекрёсток» с 10:00 - 14:00.
В Троицке в субботу, 11 сентября:
Бассейн с 10:00 - 12:00
ДК Энергетиков с 15:00 - 16:00
Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00
В Троицке в воскресенье, 12 сентября:
Центральный рынок с 10:00 - 14:00
Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00.
В Копейске в субботу, 11 сентября:
ТК «Слава» с 10:00 - 13:00.
В Чесме в воскресенье, 12 сентября:
ТЦ «Магнит» с 10:00 - 14:00.
В Коркино в субботу, 11 сентября:
Городской рынок с 8:30 - 11:30
В Коркино в воскресенье, 12 сентября:
Городской рынок с 9:00 - 11:30.
При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, медицинскую маску.
Также помимо вакцинации есть простые советы, которые помогут снизить риск заболевания коронавирусом:
- больше гулять на свежем воздухе
- в помещении надевать маску
- регулярно мыть руки
- соблюдать социальную дистанцию.
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