Инфекционист Акинфиев перечислил обязательные для взрослого населения прививки

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10 сентября 2021, 08:35 Источник: радио Sputnik

медик, фото: NGYNA/Global Look Press

Врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказала, какие прививка необходимо сделать россиянам старше 18 лет. По его словам, на фоне пандемии коронавируса не следует забывать о других опасных инфекциях.

«В прошлом году снизилась заболеваемость респираторными инфекциями, в том числе гриппом. Если спросить в своем окружении, то можно заметить, что люди не болели. Это связано с тем, что все носили маски, а количество контактов было уменьшено»,- поделился эксперт в беседе с радио Sputnik.

Акинфиев добавил, что сейчас мир постепенно возвращается к привычной жизни, поэтому прививка от гриппа осенью становится вновь актуальной.

При этом медик считает, что взрослые обязательно должны быть вакцинированы против вирусного гепатита B, против кори, поскольку это заболевание тяжело протекает, а также каждые десять лет делать прививку против дифтерии и столбняка.

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