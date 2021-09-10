Аргументы Недели Здоровье 13+

Инфекционист Акинфиев перечислил обязательные для взрослого населения прививки

, 08:35 Источник: радио Sputnik

Инфекционист Акинфиев перечислил обязательные для взрослого населения прививки
медик, фото: NGYNA/Global Look Press

Врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказала, какие прививка необходимо сделать россиянам старше 18 лет. По его словам, на фоне пандемии коронавируса не следует забывать о других опасных инфекциях.

«В прошлом году снизилась заболеваемость респираторными инфекциями, в том числе гриппом. Если спросить в своем окружении, то можно заметить, что люди не болели. Это связано с тем, что все носили маски, а количество контактов было уменьшено»,- поделился эксперт в беседе с радио Sputnik.

Акинфиев добавил, что сейчас мир постепенно возвращается к привычной жизни, поэтому прививка от гриппа осенью становится вновь актуальной.

При этом медик считает, что взрослые обязательно должны быть вакцинированы против вирусного гепатита B, против кори, поскольку это заболевание тяжело протекает, а также каждые десять лет делать прививку против дифтерии и столбняка.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Общество

Пересидеть депутатом, стать губернатором?

Пересидеть депутатом, стать губернатором?

В последнем рейтинге богатейших госслужащих и депутатов по версии Forbes бывший подшипниковый магнат Олег Савченко, ныне (с партнерами) контролирующий 30% российского рынка регистраторов, опустился с 10 места в 2020 году (1646 млн руб.) на 22-е (565.32 млн руб.). С другой стороны – в сухих цифрах деклараций невозможно учесть будущий эффект от соглашения по созданию особой экономической зоны портового типа между правительством Астраханской области и портово-логистическая компанией «Каспий» Савченко. Короче говоря – в бизнесе у простого депутата Волгоградской облдумы всё в шоколаде. Чего не скажешь о его политических прожектах, ведь главная мечта – стать губернатором Волгоградской области – всё так же недостижима, как и 20 лет назад, когда Савченко свалился на головы волгоградцев прямиком из Чукотки:

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

Экономика