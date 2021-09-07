Министр здравоохранения Латвии Павлютс считает, что неправильная вакцина для подростков просто ошибка

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7 сентября 2021, 21:47 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников

Более сотни подростков в Латвии получили вакцину от ковида, не предназначенную для несовершеннолетних. Медики посоветовали родителям следить за здоровьем своих детей. Министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс считает, что ничего страшного в этом нет.



Действительно, сотни латвийских подростков прошли вакцинацию, которая совершенно не предназначена для несовершеннолетних. Но министр здравоохранения Латвии считает, что произошла просто «человеческая ошибка».



«Да, есть такие ситуации, в которых люди получили не предназначенную для их возраста вакцину. Скажу главное – ничего страшного не произошло. Мы следим за ситуацией: работа, после данного случая, была усилена», - заявил г-н Павлютс.



Министр призвал латвийцев с пониманием отнестись к ситуации.



На прошлой неделе 117 молодых людей в возрасте 12-17 лет были привиты вакциной Janssen, а еще 26 получили прививку AstraZeneca. Обе вакцины пока не разрешено использовать для детской и подростковой вакцинации.

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