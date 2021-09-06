Врач-нутригенетик Золотарев объяснил, в каком случае следует принимать витамины до и после коронавируса

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6 сентября 2021, 11:46 Источник: радио Sputnik

таблетки, фото: pixabay.com

Врач-нутригенетик Андрей Золотарев рассказал, какие витаминно-минеральные комплексы позволят организму быстрее восстановиться после новой коронавирусной инфекции или справяться с первыми симптомами болезни.

«Один из вариантов постковидного синдрома при диабете, когда у человека повышается сахар в крови – в таких случаях часто используются минеральные добавки, которые позволяют контролировать сахар. Также бывает железодефицитная анемия, здесь приветствуется использование витамина D, хелатного железа»,- поделился он в беседе с радио Sputnik.

Золотарев пояснил, что медики не могут рекомендовать в обязательном порядке применение витаминно-минеральных комплексов или изолированных витаминов во время лечения коронавируса, поскольку пока нет конкретных данных, подтверждающих это. При этом в практике встречается назначение витаминов C и D, селена, цинка, добавил эксперт. По его словам, витамины являются необходимым компонентом рациона, когда организм ослаблен болезнью.

«Здесь важно понимать, что нет понятия "единое восстановление", потому что постковидный синдром развивается у всех пациентов по-разному. Коронавирус чаще всего повреждает слабые участки организма. Если мы говорим о дефиците витаминов у человека до начала заболевания, то, естественно, необходимо принимать их и для восстановления»,- отметил врач.

Он призывает пациентов не принимать самостоятельно решения о применении каких-либо витаминов в лечебных целях, в частности, в период коронавируса или при постковидном синдроме.

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