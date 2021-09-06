Представитель Минздрава Фисенко сообщил о дополнениях в рекомендации по лечению коронавируса

Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко сообщил, что в методические рекомендации по лечению новой коронавирусной инфекции могут добавить альтернативные схемы лечения и препараты.
«В основной массе это будут препараты, которые уже применяются в России, туда добавляются препараты, которые вновь зарегистрированы. Туда могут добавляться альтернативные схемы лечения, туда могут добавляться препараты офф-лейбл, то есть вне инструкции, если мы находим подтверждение в зарубежных источниках»,- пояснил он.
Отмечается, что сейчас завершается работа над новой версией методических рекомендаций по лечению коронавируса. В настоящий момент действует версия документа, опубликованная в мае 2021 года.
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