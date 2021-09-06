Представитель Минздрава Фисенко сообщил о дополнениях в рекомендации по лечению коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

6 сентября 2021, 09:44 Источник: РИА Новости

медик, фото: pixabay.com

Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко сообщил, что в методические рекомендации по лечению новой коронавирусной инфекции могут добавить альтернативные схемы лечения и препараты.

«В основной массе это будут препараты, которые уже применяются в России, туда добавляются препараты, которые вновь зарегистрированы. Туда могут добавляться альтернативные схемы лечения, туда могут добавляться препараты офф-лейбл, то есть вне инструкции, если мы находим подтверждение в зарубежных источниках»,- пояснил он.

Отмечается, что сейчас завершается работа над новой версией методических рекомендаций по лечению коронавируса. В настоящий момент действует версия документа, опубликованная в мае 2021 года.

Ранее американские биологи выявили цикличное развитие штамма «дельта» фазами продолжительностью в два месяца.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости