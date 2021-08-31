Ученые назвали потливость по ночам признаком рака

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31 августа 2021, 23:02

медик, фото: pixabay.com

Ученые из британской благотворительной организации Blood Cancer UK сообщили, что повышенная потливость по ночам свидетельствует об онкологическом заболевании. Соответствующее исследование опубликовало издание «Express».

Медики пояснили, что повышенное потоотделение часто встречается у женщин во время менопаузы и перед ней, но при лейкемии (рак крови) это явление носит постоянный, а не периодический характер. Эксперты рекомендуют людям обращаться к лечащему врачу, если им приходится менять одежду при повышенном потоотделении.

В исследовании приняли участие более двух тысяч человек с лейкемией. Ученые выяснили, что у 31% наблюдалась повышенная потливость по ночам перед обнаружением болезни.

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