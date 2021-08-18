Ученые из Великобритании перечислили ранние симптомы рака кишечника

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18 августа 2021, 14:37

девушка, фото: pixabay.com

Эксперты Национальной службы здравоохранения Англии назвали ранние признаки рака кишечника. Соответствующий материал опубликовало издание «Daily Express».

В источнике говорится, что изначально симптомы незаметны и человек может не догадываться о развитии опухоли в кишечнике. Специалисты рекомендуют обращать внимание на такие признаки, как боль, уплотнения в животе, ректальное кровотечение и другие необъяснимые изменения в работе орагана в течение трех недель. Также о заболевании могут свидетельствовать резкие изменения веса или повышенная утомляемость, добавили эксперты.

При этом, по словам медиков, такие симптомы не могут со 100% вероятностью указывать на развитие онкологии. Однако, если они наблюдаются, необходимо срочно обратиться к врачу.

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