Гастроэнтеролог Зиннатуллин назвал опасные последствия вздутия живота

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14 мая 2021, 20:50 Источник: Пятый канал

девушка, фото: pixels.com

Врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин рассказал о серьёзных заболеваниях, признаками которых является вздутие живота. По его словам, люди редко придают значение данному явлению.

«Одной из самых частых жалоб, с которыми обращаются пациенты гастроэнтерологического профиля к врачу является вздутие живота. Как правило, в основе этого синдрома лежит избыточный рост бактериальной флоры. Для определения используются специальные тесты», - пояснил он.

Зиннатуллин отметил, что причиной вздутия живота может быть «непереносимость определенных продуктов», лактазная недостаточность или целиакия. Он призывает пациентов не игнорировать боли в животе и во время обращаться к специалистам.

«Как правило, боли связаны с возникновением спазмов, при которых возникают острые режущие боли. Либо распирания, из-за вздутия, при которых возникают монотонные ноющие боли. Иногда боли могут быть связаны с нарушением целостности кишечника, то есть появляются эрозии, язвы, иногда и опухолевые процессы», - предупредил эксперт.

Он добавил, что если человек наблюдает у себя вздутие живота, боли и нарушение стула, то необходимо пройти обследование, сдать анализы.

Ранее онколог Иван Карасев назвал симптомы, указывающие на предраковое состояние органов ЖКТ.

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