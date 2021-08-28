Врач Карасев заявил, что асимметрия лица является одним из признаков инсульта

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28 августа 2021, 08:02 Источник: Instagram

скорая помощь, pixabay.com

Хирург-онколог Иван Карасев рассказал, по каким признакам на лице человека можно узнать о приближающемся инсульте. Согласно последним данным, одним из первых сигналов является появление асимметрии.

Врач отметил, что если у человека внезапно меняется лицо и возникает ощущение, что черты становятся асимметричными, необходимо обратиться за медицинской помощью. Иван Карасев уточнил, что нередко подобное случается именно при надвигающемся инсульте.

Напомним, в минувшую среду, 25 августа, народного артиста России Ивана Краско экстренно госпитализировали в одну из петербургских больниц с инсультом.

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