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Бывшая жена Ивана Краско сообщила, что у актера инсульт средней тяжести

, 17:03 Источник: МК

Бывшая жена Ивана Краско сообщила, что у актера инсульт средней тяжести
Иван Краско, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Наталия Вяль, бывшая супруга народного артиста России Ивана Краско, рассказала о его самочувствии после госпитализации в центр им. В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге. 90-летний актер находится в реанимации с инсультом.

«Сегодня утром мне сообщили, что да, у него инсульт средней тяжести … Иван Иванович в полном сознании. Даже больше скажу, вчера в карете «скорой помощи» он анекдоты рассказывал», - поделилась женщина.

Краско живет в Санкт-Петербурге с двумя сыновьями от брака с Наталией Вяль. Бывшая супруга призналась, что снимает комнату отдельно, поскольку не может жить с человеком, с которым развелась 10 лет назад.

«Конечно, иногда прихожу, чтобы готовить. Но иногда просто к детям — посмотреть кино, поиграть в настольные и компьютерные игры», - поделилась она.

Ранее директор Ивана Краско сообщил, что самочувствие актера ухудшилось на даче. После первых признаков инсульта он пошел париться в баню. Затем его экстренно госпитализировали. 

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