Инфекционист Малиновская заявила, что уровень антител после вакцинации зависит от иммунитета

Врач-инфекционист Светлана Малиновская в четверг, 26 августа, заявила в беседе с журналистами, что количество выработанных после вакцинации от коронавируса антител зависит от уровня иммунитета.
Светлана Малиновская отметила, что чем выше у человека иммунитет, тем более сильный ответ на COVID-19 или прививку он получает, что определяется числом выработанных антител.
Инфекционист уточнила, что при попадании в организм коронавирус нового типа получает иммунный ответ, то есть отпор. Однако если иммунитет находится в постоянной борьбе с неправильным питанием, алкоголем, нарушением режима дня и отсутствием физической активности, рассчитывать на него не следует.
Медик подчеркнула, что именно поэтому особенно важно в период пандемии придерживаться правил здорового образа жизни.
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