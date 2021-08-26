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Инфекционист Малиновская заявила, что уровень антител после вакцинации зависит от иммунитета

, 13:23 Источник: РИА "Новости"

Инфекционист Малиновская заявила, что уровень антител после вакцинации зависит от иммунитета
COVID-19, pixabay.com

Врач-инфекционист Светлана Малиновская в четверг, 26 августа, заявила в беседе с журналистами, что количество выработанных после вакцинации от коронавируса антител зависит от уровня иммунитета.

Светлана Малиновская отметила, что чем выше у человека иммунитет, тем более сильный ответ на COVID-19 или прививку он получает, что определяется числом выработанных антител.

Инфекционист уточнила, что при попадании в организм коронавирус нового типа получает иммунный ответ, то есть отпор. Однако если иммунитет находится в постоянной борьбе с неправильным питанием, алкоголем, нарушением режима дня и отсутствием физической активности, рассчитывать на него не следует.

Медик подчеркнула, что именно поэтому особенно важно в период пандемии придерживаться правил здорового образа жизни.

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