Инфекционист Станевич сообщила о росте числа пациентов с «разрывом легких» из-за коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

26 августа 2021, 12:30 Источник: Лента.ру

медик, фото: pixabay.com

Инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова Оксана Станевич рассказала об увеличении числа пациентов с новой коронавирусной инфекцией, у которых происходят спонтанные «разрывы легких».

«При этом осложнении воздух скапливается между листками плевры (серозная оболочка легких), наступает коллабирование (уменьшение объема и выпадение из процесса дыхания) легкого, оно спадается и нарастает дыхательная недостаточность»,- пояснила она.

По ее словам, в таком случае необходимо дренировать легкое, выпускать воздух. Станевич добавила, что «разрывы» чаще всего происходят в наиболее воспаленной области легкого. Врач отметила, что на это могут повлиять курение и другие хронические заболевания.

Станевич уточнила, что «разрыв» чаще всего встречается во время второй фазы заболевания коронавирусом - на 10-12 день, когда у человека усугубляются легочные симптомы, а также при последней третьей фазе - после 12 суток, когда воспаление в легких нарастает.

«В самом начале пандемии, в первую волну, такого не было. А уже во вторую волну мы начали отмечать такие явления. Есть гипотеза, что коронавирус приобрел мутации, вызывающие более сильный воспалительный ответ. Возможно, влияют какие-то генетические особенности»,- резюмировала эксперт.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости