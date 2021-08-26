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Инфекционист Станевич сообщила о росте числа пациентов с «разрывом легких» из-за коронавируса

, 12:30 Источник: Лента.ру

Инфекционист Станевич сообщила о росте числа пациентов с «разрывом легких» из-за коронавируса
медик, фото: pixabay.com

Инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова Оксана Станевич рассказала об увеличении числа пациентов с новой коронавирусной инфекцией, у которых происходят спонтанные «разрывы легких».

«При этом осложнении воздух скапливается между листками плевры (серозная оболочка легких), наступает коллабирование (уменьшение объема и выпадение из процесса дыхания) легкого, оно спадается и нарастает дыхательная недостаточность»,- пояснила она.

По ее словам, в таком случае необходимо дренировать легкое, выпускать воздух. Станевич добавила, что «разрывы» чаще всего происходят в наиболее воспаленной области легкого. Врач отметила, что на это могут повлиять курение и другие хронические заболевания.

Станевич уточнила, что «разрыв» чаще всего встречается во время второй фазы заболевания коронавирусом - на 10-12 день, когда у человека усугубляются легочные симптомы, а также при последней третьей фазе - после 12 суток, когда воспаление в легких нарастает.

«В самом начале пандемии, в первую волну, такого не было. А уже во вторую волну мы начали отмечать такие явления. Есть гипотеза, что коронавирус приобрел мутации, вызывающие более сильный воспалительный ответ. Возможно, влияют какие-то генетические особенности»,- резюмировала эксперт.

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