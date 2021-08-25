На создание лекарства от COVID-19 может уйти много лет

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25 августа 2021, 19:00 Источник: rg.ru

Фото: pixabay.com

В настоящее время в мире действует уже девять вакцин от коронавируса, но лекарства от опасной инфекции пока нет. Член-корреспондент РАН, доктор химических наук Владимир Русинов рассказал о возможности создания лекарства от COVID-19.



Ученый отметил, что появлению лекарства от коронавируса препятствуют его многочисленные мутации. COVID-19 меняет структуру, и подобрать подходящее соединение против его свойств очень сложно. Цель вируса - во что бы то ни стало проникнуть в клетку человека, использовать ее как инкубатор для собственного размножения, а её саму в итоге убить. Потом вырваться наружу и продолжить уничтожать другие клетки.



«Сегодня нет препаратов, которые точечно и наповал поражают сами вирусы. Но есть целый ряд препаратов и отечественных, и зарубежных, которые мешают вирусам жить. Действие у них разное. Одни препятствуют проникновению вируса в клетку, другие не дают ему там размножаться, третьи ставят барьер при его выходе из клетки. Все они не могут служить безусловной панацеей, но если их применять вовремя, как правило, на начальной стадии заражения, когда еще не началось тяжелое бактериальное поражение легких, то они помогают бороться с болезнью. Это уже клинически доказано», - рассказал Владимир Русинов.



Он уточнил, что антибиотики против вирусов бессильны:



«Антибиотик заточен под взаимодействие с бактериальной клеткой, он не причинит вреда ни отдельной вирусной частице, ни уже зараженной ею человеческой клетке».



По его словам, ученые не оставляют попыток создать лекарство от вирусов.



«Это довольно сложный (а главное, очень протяженный во времени) процесс, в котором участвуют химики, биологи, медики, технологи и инженеры - разработать методы синтеза молекулы необходимой структуры, способной взаимодействовать с вирусными мишенями, изучить в экспериментах на клетках и на животных противовирусное действие, определить безвредность нового вещества для организма животных и человека. И, наконец, запустить производство», - отметил Русинов.



Он подчеркнул, что даже в наши дни, когда ученые имеют возможность составлять цифровые модели, самый короткий путь лекарства к пациенту составляет не меньше пяти-семи лет. По его словам, при создании вакцин тоже не обошлось без многолетних исследований в фундаментальной науке, которые проводились еще задолго до пандемии. Примером тому является «Спутник V». Группа ученых под руководством академика Александра Гинцбурга почти двадцать лет работала над технологией конструирования вирусных систем.



Владимир Русинов отметил: вакцина хороша тем, что она мобилизует организм на борьбу с вирусом с помощью собственного иммунитета, в то время как лекарства зачастую имеют целое множество побочных эффектов.





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