Эпидемиолог Провоторова назвала продукты, помогающие восстановить организм после коронавируса

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20 августа 2021, 10:49 Источник: РИА Новости

фрукты, фото: pixabay.com

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова перечислила продукты, которые следует добавить в рацион питания переболевшим новой коронавирусной инфекцией пациентам.

«Полноценный рацион питания играет одну из главных ролей в реабилитации. Именно с продуктами питания мы должны получать все необходимые для нормальной жизнедеятельности микронутриенты», - пояснила она.

Для восстановления организма Провоторова рекомендует добавить в рацион цельнозерновые крупы, бобовые, фрукты и овощи. По ее словам, овсянка, гречка, рис, перловка и булгур богаты витаминами группы В, они обеспечивают организм энергией. Медик добавила, что в них много пищевых волокон, необходимых для нормальной работы желудочно-кишечного тракта.

Говоря о бобовых, эксперт уточнила, что они являются отличным источником легкоусваиваемого растительного белка, витаминов группы B и таких микроэлементов, как медь и цинк. Среди них Провоторова выделила нут, фасоль и чечевицу.

Также она советует ежедневно употреблять не менее пяти порций свежих овощей, фруктов, ягод, салатных листьев и зелени. Это обеспечит не только дневную норму витамина C, бета-каротина, фолиевой кислоты, биофлавоноидов, но и клетчатки, которая помогает поддерживать микробиом кишечника, объяснила медик. Провоторова отметила, что одна порция - это 80-100 граммов чистой мякоти или один фрукт среднего размера.

«Не стоит исключать из рациона различные растительные масла и орехи - они прекрасный источник жирорастворимых витаминов», - поделилась она.

Кроме того, Провоторова назвала полезность икры «распространенным мифом». Помимо легкоусваиваемых белков, жиров, омега-3-кислот в консервированной икре довольно много поваренной соли, «поэтому есть ее лучше в умеренных количествах», резюмировала медик.

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