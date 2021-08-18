Мясников рассказал, что лишний вес способен продлить жизнь

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18 августа 2021, 14:48

женщина, фото: pixabay.com

Известный телеведущий и врач Александр Мясников рассказал о пользе избыточной массы тела. По его словам, в некоторых случаях лишний вес способен продлить жизнь.

«Научные данные говорят, что пожилой человек (старше 65 лет) с повышенной массой тела живет дольше, чем с нормальной. Пожилому нужно чуть-чуть запаса», - высказал он в эфире телеканала «Россия 1».

При этом врач не исключает негативного воздействия лишнего веса на организм.

Мясников добавил, что с возрастом становится тяжелее худеть, поскольку «организм сражается за каждый килограмм». Медик поделился, что в недавней поездке на Эльбрус ему удалось сбросить три килограмма, несмотря на плотное питание. Эксперт добился такого результата благодаря физическим нагрузкам. Он призвал людей следить за питанием и «заставлять себя что-то делать».

Ранее ученые из Аризонского университета в США пришли к выводу, что быстрые углеводы не приводят к набору веса.

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