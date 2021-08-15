Американские ученые пришли к выводу, что быстрые углеводы не приводят к набору веса

Ученые из Аризонского университета в США проанализировали статистические данные около двух миллионов человек и исключили связь между употреблением быстрых углеводов и набором лишнего веса.
Авторы исследования пришли к выводу, что продукты с высоким гликемическим индексом, к которым относятся белый хлеб, рис, мед, картофель, не оказывают влияния на вес человека.
Американские ученые в рамках исследования выяснили, что люди, которые употребляют в пищу продукты с высоким гликемическим индексом, не склонны к полноте. Более того, при правильном соотношении с другими веществами быстрые углеводы позволяют поддерживать здоровый вес и даже снижают риск развития некоторых заболеваний.
Эксперты посоветовали придерживаться сбалансированной диеты с широким рационом углеводов, в частности, употреблять цельнозерновые продукты.
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