Инфекционист Малиновская заявила, что тяжесть течения COVID-19 зависит от способа заражения

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18 августа 2021, 14:30 Источник: РИА "Новости"

COVID-19, pixabay.com

Врач-инфекционист Светлана Малиновская заявила в среду, что тяжесть течения COVID-19 зависит от способа проникновения вируса в организм. Самый опасный – воздушно-капельный путь передачи инфекции.

Светлана Малиновская отметила, что существуют два ключевых способа передачи коронавируса: воздушно-капельный и контактный. В первом случае COVID-19 передается с частицами слизи из носоглотки или слюной от одного человеку другому. Второй вариант заражения возникает в том случае, когда инфекция передается при прямом контакте со слизистыми заболевшего, например, при поцелуях.

Не исключен и непрямой контакт, когда коронавирус попадает со слизистой на руки, а с грязных рук на мебель, дверные ручки, поручни.

Наиболее опасным является воздушно-капельный путь передачи COVID-19, поскольку полученная доза вируса моментально попадает в глубокие отделы дыхательных путей и начинает быстро распространяться, поражая легкие.

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