Врач Омарова заявила, что постковидный синдром существенно ухудшает качество жизни

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16 августа 2021, 08:00 Источник: РИА "Новости"

кашель, pixabay.com

Руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарова заявила, что примерно треть переболевших COVID-19 через три-четыре месяца после болезни не могут полноценно совершать повседневные дела.

По словам Хадижат Омаровой, постковидный синдром вызывает существенное снижение качества жизни, поскольку человек не способен в полной мере ухаживать за самим собой.

Уточняется, что при легком течении COVID-19 пациенты выздоравливают примерно через две недели, при среднетяжелом и тяжелом это происходит через три-шесть недель. Однако после того, как ПЦР-тест у человека оказывается отрицательным, симптомы заболевания могут сохраняться в течение нескольких недель и даже месяцев. В среднем постковидный синдром длится около полугода.

Омарова обратила внимание на то, что реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции нужна всем. Более того, приступать к ней следует как можно раньше.

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