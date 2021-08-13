Врач Проценко заявил, что постковидный синдром в среднем длится два месяца

Аргументы Недели → Здоровье 13+

13 августа 2021, 09:05 Источник: ТАСС

лекарства, pixabay.com

Главный врач столичной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил в беседе с журналистами, что длительность постковидного синдрома у переболевших пациентов составляет примерно два месяца.

По словам Дениса Проценко, проведенный по возрастным группам анализ продемонстрировал, что у пациентов в возрасте до 60 лет средняя длительность постковидного синдрома, появляющегося после выздоровления, составляет примерно два месяца.

Врач уточнил, что у пожилых людей длительность данного синдрома может увеличиваться.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости