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Врач Проценко заявил, что постковидный синдром в среднем длится два месяца

, 09:05 Источник: ТАСС

Врач Проценко заявил, что постковидный синдром в среднем длится два месяца
лекарства, pixabay.com

Главный врач столичной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил в беседе с журналистами, что длительность постковидного синдрома у переболевших пациентов составляет примерно два месяца.

По словам Дениса Проценко, проведенный по возрастным группам анализ продемонстрировал, что у пациентов в возрасте до 60 лет средняя длительность постковидного синдрома, появляющегося после выздоровления, составляет примерно два месяца.

Врач уточнил, что у пожилых людей длительность данного синдрома может увеличиваться.

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