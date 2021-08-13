Врач Проценко заявил, что постковидный синдром в среднем длится два месяца

Главный врач столичной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил в беседе с журналистами, что длительность постковидного синдрома у переболевших пациентов составляет примерно два месяца.
По словам Дениса Проценко, проведенный по возрастным группам анализ продемонстрировал, что у пациентов в возрасте до 60 лет средняя длительность постковидного синдрома, появляющегося после выздоровления, составляет примерно два месяца.
Врач уточнил, что у пожилых людей длительность данного синдрома может увеличиваться.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.