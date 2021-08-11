Микробиолог Суворов сообщил об испытаниях вакцины-«ряженки» от коронавируса в Петербурге

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11 августа 2021, 17:52 Источник: ТАСС

таблетки, фото: pixabay.com

Заведующий отделом молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины (ИЭМ) в Санкт-Петербурге, член-корреспондент РАН Александр Суворов сообщил, что ученые разрабатывают вакцину против новой коронавирусной инфекции на основе молочнокислых бактерий.

Суворов отметил, что препарат «прекрасно» будет подходить для детей и пожилых людей. Эксперт пояснил, что воздействие этой вакцины на организм будет мягким. Препарат сейчас проходит испытания на животных.

«Наши данные показывают, что этот пробиотический штамм какое-то время в кишечнике живет и через неделю исчезает, выполнив свою задачу. Воздействие на организм будет мягким … Ожидается, что через полгода можно будет вакцину повторять», - добавил он.

По его словам, в будущем лекарство может появиться в аптеках в виде капсул. Речь идет о таблетке с модифицированным пробиотиком. Главная задача вакцины - защищать организм от возбудителя заболевания во рту и на слизистой, которые выступают «воротами» для инфекции.

В институте из-за содержания в препарате против коронавируса модифицированных молочнокислых бактерий-пробиотиков его называют «вакциной-ряженкой».

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