В «Векторе» прокомментировали информацию о высокой заразности штамма коронавируса «йота» среди пожилых людей

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11 августа 2021, 16:09 Источник: РИА Новости

медики, фото: pixels.com

В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» прокомментировали информацию американских ученых о высокой заразности и летальности штамма новой коронавирусной инфекции «йота». Мутация обнаружена в Нью-Йорке.

В исследовании, опубликованном на сайте medRxiv, говорится, что в возрастной группе от 45 до 64 лет такой риск возрастает на 46%, у пациентов от 65 до 74 лет - на 82%, у людей старше 75 лет - на 62%.

Специалисты «Вектора» пояснили, что оценка летальности делалась на основе моделирования и может расходиться с реальными значениями. Они добавили, что в группе от 65 до 74 лет риск заражения новым штаммом коронавируса увеличивается в 1,8 раза. Эксперты уточнили, что в России случаи инфицирования еще не зарегистрированы, предпосылок к этому нет. Наблюдения за циркулирующими вариантами SARS-CoV-2 показывают, что вариант «дельта» вытесняет другие мутации, добавили в центре.

Штамм «йота» выявили в Нью-Йорке в ноябре 2020 года, сейчас он обнаружен еще в 27 странах.

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