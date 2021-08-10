Японские ученые заявили, что курение снижает уровень антител после вакцинации от COVID-19

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10 августа 2021, 13:25 Источник: medRxiv

вакцинация, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Японские ученые из медицинских университетов Докке и Джичи недавно провели исследование и пришли к выводу, что курение снижает уровень антител после вакцинации против коронавируса нового типа.

Авторы исследования взяли кровь у 378 медработников, среди которых 255 женщин и 123 мужчины, через три месяца после прививки вторым компонентом вакцины Pfizer, чтобы узнать уровень защитных антител к SARS-CoV-2.

Затем ученые сравнили образцы курильщиков, а также участников эксперимента, которые никогда не имели пристрастия к табаку. Выяснилось, что концентрация антител в крови представителей первой группы, вне зависимости от пола, была ниже нормы на 140-250 единиц.

Подчеркивается, что еще одним определяющим фактором оказался возраст: у пожилых добровольцев был выявлен самый низкий уровень IgG.

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