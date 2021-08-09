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Британский профессор Пол Хантер: коронавирус станет «еще одной причиной простуды»

, 08:52

Британский профессор Пол Хантер: коронавирус станет «еще одной причиной простуды»
медик, фото: pixels.com

Профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер заявил, что новая коронавирусная инфекция в скором времени станет «еще одной причиной простуды». Своим мнением он поделился в статье для журнала Spectator.

Хантер пояснил, что SARS-CoV-2, как и другие коронавирусы, будет неоднократно проявляться примерно раз в пять лет. Профессор не исключает, что вакцины осложнят его распространение. По его мнению, со временем они станут меньше защищать от инфекции, но снизят риск госпитализаций и смерти заболевших.

«COVID станет принципиально иным заболеванием. Через несколько лет подавляющее большинство инфекций будут протекать бессимптомно или в легкой форме. Иными словами, как и другие коронавирусы, он станет лишь еще одной причиной простуды»,- добавил эксперт.

Он уточнил, что остальные коронавирусы носят сезонный характер и, как правило, достигают пика зимой. Хантер уверен, что новые штаммы SARS-CoV-2 приведут к проблемам, но «есть разумные основания полагать», что «дельта-штамм» может стать конечной точкой вируса. Специалист считает, что эта мутация является наиболее сильной. Ученый сравнил инфекцию с ключом, а носителя с замком. 

«… вирус стремительно эволюционирует до тех пор, пока не научится открывать замок. Наиболее подходящий вариант начинает господствовать, и эволюция резко замедляется»,- объяснил Хантер.

При этом он заявил, что, худшая часть пандемии, по крайней мере, в Великобритании, уже позади.

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