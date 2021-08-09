Ученые сообщили, что фенофибрат способен уничтожить коронавирус на 70 процентов

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9 августа 2021, 08:24

медик, фото: pixels.com

Международная группа исследователей выявила препарат, который способен уничтожить новую коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 в клетках человека. Соответствующий материал опубликован в журнале Frontiers in Pharmacology.

Ученые заявили, что фенофибрат и его активная форма фенофибриновая кислота могут снизить вирусную нагрузку на 70%. Кроме того, препарат эффективно влияет на большинство штаммов коронавируса. Однако его воздействие на «дельта – штамм» еще не изучалось. Такие результаты показали лабораторные эксперименты на клеточных культурах.

Специалисты подчеркнули, что фенофибрат доступен во всем мире, в том числе в странах с низким и средним уровнем дохода. Эксперты уточнили, что пациентам, которым не рекомендуется проходить вакцинацию против коронавируса, препарат может быть очень полезен.

Фенофибрат – это средство, которое используется для снижения уровня холестерина у людей с рисками сердечно-сосудистых заболеваний.

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